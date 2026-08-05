Neymar verliert die Kontrolle durch eine beschämende Provokation gegen Rivalen in der Copa Brasilien

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Neymar Jr. hat in einer beschämenden Szene mit seinem Verein Santos gespielt, nachdem sie Remo im Achtelfinale des brasilianischen Pokals mit 1:0 ausgeschaltet hatten. Ein Video, das viral gegangen ist, zeigt Neymar, wie er völlig die Kontrolle verliert, die gegnerischen Spieler, das Personal und/oder einige Fans in den Fluren zur Umkleidekabine anschreit, das Wappen seines Trikots angreift und kläglich tanzt, um das gegnerische Team zu provozieren, das durch einen Zaun getrennt ist.

Remos Fans waren Neymar gegenüber von dem Moment an, als er in der zweiten Halbzeit als Einwechselspieler aufs Spielfeld kam, feindselig eingestellt und gab schließlich eine Vorlage zu Ronys Siegtreffer. Als er das Spielfeld verließ, warf er den Fans Küsse zu, und in den Fluren zu den Umkleideräumen verspottete Neymar laut Berichten die gegnerischen Spieler und rief "eliminiert, eliminiert". Als die Rivalen in der gemischten Zone mit weiteren Rufen und Beleidigungen antworteten, explodierte auch Neymar.

Remos Regisseur, Antonio Carlos Teixeira, der während Neymars Zusammenbruch anwesend war, war sehr kritisch gegenüber dem Spieler. "Santos braucht das nicht. Dieser Penner Neymar, der von einer Gruppe Kinder vergöttert wird, hat sich wie ein Clown benommen und ist dann gekommen, um uns zu provozieren. Wir sind schuldig, eine Gruppe von Pennern wie diesem Typen zu vergöttern."