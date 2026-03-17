Neymar ist "traurig und überraschend", nachdem er von Ancelotti für die Freundschaftsspiele gegen Brasilien in diesem Monat ausgeschlossen wurde

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Brasiliens Trainer Carlo Ancelotti gab die Kaderliste für die bevorstehenden Freundschaftsspiele gegen Frankreich am 26. März und Kroatien am 31. März bekannt, und Neymar Jr. stand nicht auf der Liste. Es ist schon lange bekannt, dass Neymars größte Hoffnung darin besteht, nächsten Sommer in die Weltmeisterschaft zu kommen, doch seine lange Verletzungsserie könnte ihn daran hindern, in den Wettbewerb einzuziehen.

Für die Freundschaftsspiele nicht im Kader zu sein, war ein Rückschlag für den ehemaligen Barça- und PSG-Star, der sagte, er sei "verärgert und traurig", weil er nicht angerufen wurde: "Ich werde sprechen, weil ich nicht schweigen kann. Natürlich bin ich traurig und traurig, nicht berufen zu werden, aber mein Fokus bleibt derselbe: Tag für Tag, Training um Training, Spiel um Spiel", sagte Neymar zu MadHouseTV nach einem Kings League Spiel (über Marca).

Ancelotti erklärt, warum Neymar für Brasilien aus dem Kader ausgelassen wurde

Neymar spielte zuletzt im Oktober 2023 für Brasilien. Ancelotti schließt ihn nicht aus, erklärte aber, dass Neymar "nicht auf 100 % ist und wir gerade Spieler brauchen, die in hervorragenden Bedingungen sind". "Jeder, der spielt, steht auf der Liste, da wir uns um große Namen wie Militao, Bruno Guimaraes, Estevao, Rodrygo sorgen... Dem wünsche ich eine schnelle Genesung. Aber dies ist eine Liste derjenigen, die körperlich fit sind, denn wir wollen zwei sehr wichtige, hochintensive Spiele mit einer sehr kurzen Pause, inklusive Reise, spielen."