Next of Kin kehrt mit einem neuen Mordrätsel zurück

Es ist Zeit für das dritte Spiel der Next of Kin-Reihe, in dem wir als erfahrener Detektiv und Privatdetektiv Dennis Monroe spielen. Sein weißer Wal im Leben ist eine Person, die als Epiphany-Killer bekannt ist und dem Spiel auch seinen Namen gegeben hat: Next of Kin: Epiphany, ein Killer, der seit über zwei Jahrzehnten auf freiem Fuß ist.

Wie üblich besteht das Ziel darin, Rätsel zu lösen, Beweise zu sammeln, Zeugen zu befragen, nach Hinweisen zu suchen und dann langsam aber sicher genug Informationen zusammenzusetzen, um den Fall des Epiphany Killers ein für alle Mal zu lösen.

Next of Kin: Epiphany soll später in diesem Jahr für PC und Konsolen erscheinen, und wir haben einen ersten Trailer zum Teilen, in dem ihr den klassischen 16-Bit-RPG-Look entdecken könnt.