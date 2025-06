Neverway ist ein Horror-RPG von Indie-Veteranen

Im Rahmen von Day of the Devs haben wir gerade Neverway kennengelernt, ein Indie-Horror-RPG, das von einem Team talentierter Indie-Veteranen entwickelt wird. Dieses Studio stammt vom Entwickler Coldblood Inc. und besteht aus dem Designer, Künstler und Programmierer von Celeste Pedro Medeiros (der als Co-Direktor bei Neverway fungiert), der ehemaligen Microsoft-Programmiererin Isadora Sophia (die eine benutzerdefinierte Open-Source-Engine für dieses Spiel namens Murder Engine entwickelt hat), Fez Komponist Disasterpeace, Martin Kvale, Sounddesigner von Tiny Glade, und Heidy Motta, Community-Managerin von Celeste.

Was Neverway betrifft, so ist dies ein Spiel, das Action- und Lebenssimulationselemente miteinander verbindet. Es dreht sich um die Figur der Fiona, die nach der Kündigung ihres Jobs und dem Neuanfang auf einem Bauernhof zu einer unsterblichen Verkünderin eines toten Gottes wird. Ja, eine ziemliche Offenbarung. Aus diesem Grund muss Fiona nun die Farm weiter verwalten und ausbauen, während sie gleichzeitig verhindert, dass ein albtraumhaftes Reich in ihre Existenz eindringt.

Uns wurde gesagt, dass Neverway eine "langsame Horrorgeschichte mit vielschichtigen Mechaniken" bieten wird, und dass dazu rasante Kämpfe gehören, die von The Legend of Zelda: A Link to the Past inspiriert sind, dynamische Zwischensequenzen, die von Mother 3 inspiriert sind, Dating- und Romantikelemente, Kampffähigkeiten, die durch verbesserte Freundschaftsbande freigeschaltet werden, und alles zusätzlich zu den Möglichkeiten zum Angeln, Bewirtschafte, stelle her und baue die Farm deiner Träume.

Im Moment wissen wir nicht, wann Neverway erscheinen wird, da das Spiel ein noch nicht bekannt gegebenes Veröffentlichungsdatum hat. Wir wissen, dass es auf dem PC erscheinen wird, möglicherweise auch auf Konsolen, und dass es im Selbstverlag veröffentlicht wird, mit finanzieller Unterstützung von Among Us Entwickler InnerSloth Publishing-Arm OuterSloth. Schauen Sie sich den Neverway -Trailer unten an.