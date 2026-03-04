Neuseeland stimmt dafür, Englisch zur Amtssprache zu machen

HQ

Eine Koalition neuseeländischer Parteien, darunter New Zealand First, National und Act, hat dafür gestimmt, dem Englischen denselben offiziellen Status wie te reo Māori und neuseeländische Gebärdensprache zu verleihen. Das Gesetz, Teil einer Koalitionsvereinbarung, wurde in der ersten Lesung bestanden und geht nun in die Phase des Sonderausschusses zur öffentlichen Konsultation. Wie von The Guardian berichtet, argumentieren Unterstützer wie der Vorsitzende von New Zealand First, Winston Peters, dass dies eine "Anomalie" korrigiert, da Englisch nie offiziell erklärt wurde.

Kritiker, darunter Oppositionsabgeordnete und Sprachexperten, bezeichneten das Gesetz als unnötig und zynisch. Labour-Abgeordneter Kieran McAnulty bezeichnete es als "Angstmacherei", während der Grüne Co-Vorsitzende Chlöe Swarbrick sagte, Englisch sei "nicht bedroht" und bezeichnete das Gesetz als "Bullshit". Die Bildungslinguistin Sharon Harvey warnte, dass das Gesetz Regierungen dazu ermutigen könnte, die Sichtbarkeit von Māori und anderen Minderheitensprachen zu verringern.

Beamte des Justizministeriums rieten ebenfalls gegen das Gesetz ab und wiesen darauf hin, dass Englisch bereits als Standardsprache dient und die offizielle Anerkennung seinen Status nicht ändern würde. Nur sehr wenige englischsprachige Länder haben Englisch offiziell formalisiert, und in Fällen wie Kanada diente dies dem Schutz einer anderen Sprache, was die Einzigartigkeit (und Kontroverse) des neuseeländischen Vorschlags hervorhebt...