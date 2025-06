Neunmaliger Grand-Slam-Doppelsieger kritisiert neue Erfindung der US Open: "Wenn wir Alcaraz oder andere hören, ist das peinlich" Das Mixed-Doppel-Turnier bei den US Open steht von Spieler*innen in der Kritik: Kristina Mladenovic bezeichnet es als "problematisch".

HQ Die Bekanntgabe der Aufstellung für das Mixed-Doppel bei den US Open stieß auf gemischte Reaktionen. Tennisfans freuen sich darauf, die besten Spieler der Welt fast wie Fancasts paaren zu sehen (im Fall von Alcaraz und Raducanu zum Beispiel). Echte Spieler aus den Kategorien Doppel oder Mixed-Doppel haben jedoch das Gefühl, dass die Organisation das Format abgewertet hat (die Spiele werden kürzer sein, mit vier Spielen und No-Ad-Regel), da sie sich nur auf die Show konzentrieren. Die russische Spielerin Kristina Mladenovic, Gewinnerin von neun Grand Slams im Doppel, darunter drei im Mixed-Doppel, und ehemalige Nummer 1 der WTA-Welt im Doppel, sagte gegenüber Eurosport, dass es eine "brillante Idee" in Bezug auf die Geschäftsstrategie sei, da sie den US Open bessere Ticketverkäufe und bessere TV-Rechte garantiere.

"Aber aus sportlicher Sicht ist es problematisch, weil es das Wesen des Tennis berührt. Ein Grand Slam ist ein geschichtsträchtiger Wettbewerb, sowohl im Einzel als auch im Doppel. Und jetzt wird das Doppel plötzlich zu einer super Ausstellung, bei der niemand und irgendetwas etwas zu sagen hat. Es ist kein Problem, ein solches Event auf die Beine zu stellen, aber vor allem sollte man es nicht Grand Slam nennen!". Dieses nur zwei Tage dauernde "Mini-Turnier" im Mixed-Doppel findet im Rahmen der "US Open Fan Week" statt, bevor der offizielle Wettbewerb beginnt, aber gleichzeitig mit der Einzelqualifikation. Das bedeutet, dass Mladenovic aufgrund von Überschneidungen nicht in der Lage sein wird, beide zu spielen. Sie ist natürlich nicht glücklich mit der Situation. "Wenn wir Alcaraz oder andere sagen hören, dass sie Spaß haben werden, während sie sich auf die US Open vorbereiten, ist das peinlich. Ein Grand Slam ist weder Vorbereitung noch Spaß...", beschwerte sie sich auf TennisActu. Das Turnier, das erstmals im Februar angekündigt wurde, wurde auch ohne Rücksprache mit den Spielern angekündigt, und die US Open haben wenig getan, um auf die Kontroverse zu reagieren, in der Hoffnung, dass nicht genügend Menschen es bemerken werden.