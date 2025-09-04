Neues Gameplay-Material taucht aus abgesagtem Prey 2 auf

HQ

Es ist zwar immer eine gute Idee, nicht auf den Charme eines Kinotrailers hereinzuPrey 2 fallen, aber als er vor über 15 Jahren enthüllt wurde, sah es so aus, als könnte er ein echter Game-Changer für Ego-Shooter sein. Als Kopfgeldjäger im Weltraum schleimige Außerirdische aufzuspüren und sie mit futuristischen Waffen zu bombardieren, klang nach einer großartigen Zeit, und es sah auch so aus.

Im Jahr 2014 wurde das Spiel jedoch nach Jahren des Schweigens aus der Konserve genommen und wird nie das Licht der Welt erblicken. Es taucht jedoch immer noch vergessenes Gameplay auf, wie der YouTube-Kanal "David Halstead" beweist, der einige neue Prey 2 Gameplay zeigte. Das YouTube-Video wurde gelöscht, aber das Gameplay wurde von Vinícius Medeiros auf Twitter/X aufgenommen.

Spekulationen deuten darauf hin, dass das Originalvideo von einem ZeniMax-Mitarbeiter stammt, der kürzlich entlassen wurde, aber wir können nicht bestätigen, ob das wahr ist oder nicht. Das Gameplay zeigt einige FPS-Kämpfe von Prey 2, die im Vergleich zu modernen Standards nicht bahnbrechend aussehen werden, aber diejenigen, die sich an den Trailer erinnern, dazu bringen werden, den Verlust der Prey-Fortsetzung erneut zu betrauern.