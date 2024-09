HQ

Netflix haben heute angekündigt, dass sie einen Trailer für ihre kommende Tomb Raider Animationsserie - Tomb Raider: The Legend of Lara Croft veröffentlichen werden.

Sie teilten die Neuigkeiten über einen Beitrag auf dem offiziellen X-Profil von Netflix UK & Ireland mit:

Es wird nicht mehr lange dauern, bis wir einen weiteren Blick auf diese mit Spannung erwartete Adaption werfen können. Tomb Raider: The Legend of Lara Croft erscheint am 10. Oktober über Netflix.