Neuer Teaser zu Sherlock Holmes Chapter One veröffentlicht

Ende Januar berichteten wir über ein knapp fünfzehnminütiges Video, in dem die Chapter-One-Entwickler*innen Fragen zu ihrem kommenden Sherlock-Holmes-Adventure beantworteten. Ein brandneuer Teaser vermittelt nun weitere Impressionen aus dem Open-World-Adventure, das Euch in der Rolle des Meisterdetektivs fünf große Fälle aufklären lässt.

Chapter One soll im Laufe des Jahres für PC, PS 4, PS 5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen und wird das erste Sherlock-Holmes-Spiel von Frogwares seit The Devil's Daughter aus dem Jahr 2016.

Zum Teaser:

