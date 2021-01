Frogwares beantwortet Fragen zu Sherlock Holmes Chapter One im Entwicklerjournal

You're watching Werben

In einem Entwicklertagebuch beantwortet das Team von Frogwares einige Fragen, die Spieler ihnen seit der Ankündigung von Sherlock Holmes Chapter One häufig gestellt haben. Im fünfminütigen Video gibt es Zwischensequenzen, Artworks und einiges an Gampelay zu sehen, während Marketing-Manager Sergey Oganesyan viele bereits bekannte Eckdaten des Spiels wiederholt.

Der Mann erklärt uns, dass ihr kommendes Open-World-Adventure in Bezug auf Szenarien und Quests einiges zu bieten haben wird. Fünf große Fälle muss der junge Sherlock lösen, um das Geheimnis seiner verstorbenen Mutter zu lüften. Gameplay-Elemente wie Verkleidungen, die Personalisierung unserer Villa und natürlich das Erfüllen von etwa 30 Nebenmissionen sollen die rund zwölf- bis 15-stündige Kampagne auf satte 40 Stunden Spielzeit anheben, so Oganesyan.

Sind unsere Schlussfolgerungen bei einer Untersuchung falsch, soll das Spiel nicht direkt in einen Failstate übergehen und neu laden, sondern stattdessen organisch fortgeführt werden. Dementsprechend dürfen sich die Fans auf mehrere Enden einstellen. Frogwares hat außerdem die beiden Synchronsprecher für Sherlock Holmes (Alex Jordan) und unseren Begleiter Jon (Will Coban) enthüllt und auch direkt eine kleine Demonstration der englischen Sprachtalente eingebunden.

