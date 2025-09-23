Neuer Stand der Dinge für morgen Abend bestätigt

HQ

Alle Gerüchte und Andeutungen der letzten Tage haben sich bestätigt, und Sony hat gerade angekündigt, dass es morgen, am 24. September, einen neuen State of Play veranstalten wird, der als erster Kurs für die Tokyo Game Show dienen wird.

Wie der PlayStation-Blog-Beitrag andeutet, umfasst die Show über 35 Minuten mit Ankündigungen von Drittanbieter- und Indie-Spielen sowie Neuigkeiten zu laufenden Projekten innerhalb der PlayStation Studios. Es wurde auch bestätigt, dass das kommende Spiel von Housemarque, Saros, auf der Veranstaltung eine Sonderberichterstattung haben wird, bei der fünf Minuten Gameplay auf der PS5 gezeigt werden, um den Appetit auf seine Veröffentlichung im Jahr 2026 anzuregen.

Der State of Play am 24. September 2025 wird ab 22:00 Uhr BST/23:00 Uhr MESZ auf den offiziellen YouTube- und Twitch-Kanälen von PlayStation gestreamt und kann in der Originalsprache und, da es Zeit für TGS ist, mit optionalen japanischen Untertiteln genossen werden.