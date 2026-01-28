Neuer Marathon Anhänger richtet seinen Blick auf die Zerstörergranate

HQ

Nach einer turbulenten Phase ist Bungie endlich bereit mit ihrem ersten Spiel seit Destiny 2 im Jahr 2017, nämlich Marathon. Das Spiel erscheint am 5. März auf Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC.

Bungie hat nun einen neuen Trailer veröffentlicht, der sich auf die Destroyer Shell des Spiels konzentriert, die Spieler mit ihrem Runner nutzen können. Im Trailer gibt es kein Gameplay, aber es lohnt sich trotzdem, es anzuschauen, wenn auch schon wegen der schönen künstlerischen Richtung, die Marathon bietet.

