Neue Studie: Handyverbote verbesserten die Schulergebnisse in den USA nicht

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Im Laufe der Jahre haben viele Menschen sich darüber beschwert, dass alle Kinder in Schulen Handys haben, eine Situation, die vermutlich zu verschiedenen Formen von Missbrauch führt und zudem die Schüler weniger konzentriert macht. Dies hat mehrere US-Bundesstaaten dazu veranlasst, Handyverbote in Schulen einzuführen, doch da die Ergebnisse nun geprüft werden, hatten die Verbote nicht die gewünschte Wirkung auf die Schülerleistung.

Das National Bureau of Economic Research führte die Studie durch, die zeigt, dass nur noch 13 % der Schüler im Unterricht Handys benutzen, gegenüber 61 % vor den Verboten. Trotzdem stellt die New York Times fest, dass sich die Anwesenheit in keiner Weise verbessert hat und die Auswirkungen auf die schulischen Leistungen vernachlässigbar waren.

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Maßnahme unwirksam war, denn Schüler berichten von gesteigertem Wohlbefinden und Lehrer sagen ebenfalls, dass sie der Veränderung positiv gegenüberstehen.