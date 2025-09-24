Neue PlayStation Plus-Spiele für Oktober 2025 angekündigt, darunter Alan Wake 2

HQ

Sony hat die PlayStation Plus-Spiele für Oktober 2025 angekündigt, und pünktlich zu Halloween wird eines der besten Horrorspiele des letzten Jahres als monatliches Spiel für PlayStation Plus Essential-Abonnenten angeboten: Alan Wake 2 .

Zwei Jahre nach seiner Veröffentlichung erzielte das Meisterwerk von Remedy leider nie die Verkaufszahlen, die es bei der Markteinführung verdient hätte, verkaufte sich aber in den folgenden Monaten weiterhin gut und wurde schließlich zu einem kommerziellen Erfolg für Remedy. Jetzt erreicht es ein neues Publikum auf PS5, da es in den monatlichen Spielen für Oktober 2025 für alle Abonnenten von PS Plus Essential, Extra und Premium enthalten ist.

Sony kündigte auch die anderen PS Plus-Spiele für Oktober 2025 an: Cocoon und Goat Simulator 3. Zusammen mit Alan Wake 2 werden sie am 7. Oktober hinzugefügt, sodass Sie noch Zeit haben, die September-Spiele zu beanspruchen.

Und für den Spielekatalog für PS Plus Extra/Premium-Abonnenten wird The Last of Us: Part II am Freitag, den 26. September, im Rahmen der Feierlichkeiten zum The Last of Us Day hinzugefügt.

Demnächst werden Tekken 3, Soul Calibur III und Tomb Raider Anniversary in den Classics-Katalog aufgenommen, nur für PS Plus Premium.