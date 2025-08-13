Neue Missionen, Anomalien und mehr kommen 2025 zu S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

HQ

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl hat seine Roadmap für den Rest des Jahres 2025 bekannt gegeben, und mit knapp vier verbleibenden Monaten des Jahres scheint es, als ob sich Entwickler GSC Game World auf jeden Fall auf Trab hält.

"Unsere Hauptaufgabe in naher Zukunft ist es, das Spiel auf die Unreal Engine 5.5.4 zu aktualisieren", schreibt GSC Game World in einem neuen Blogbeitrag. "Dies wird neue Funktionen und Tools bringen, um die Zone zu einem noch besseren Ort zu machen, aber noch wichtiger ist – die neuesten Optimierungen der Unreal Engine 5 werden zu einer besseren Stabilität und Leistung führen."

Außerdem sehen wir auf einer großen Liste in einem Bild unter dieser Aussage noch viel mehr geplante Funktionen, darunter Nachtsichtgeräte, Ferngläser, Verbesserungen der Lebensqualität wie NPC-Kampfupdates und eine Balance für Mutanten sowie neue Anomalien, Missionen sowie Wetterszenarien, um das Ganze abzurunden.

Das hört sich nach viel an, und GSC Game World gab zu, dass die Fokussierung auf die neue Version der Unreal Engine 5 bedeuten könnte, dass das Timing der anderen Updates durcheinandergewirbelt wird. Aber das Team hofft immer noch, all dies für Stalkers noch vor Ende des Jahres herausbringen zu können.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ist jetzt für PC und Xbox Series X/S erhältlich. Eine PS5-Version soll noch in diesem Jahr erscheinen.