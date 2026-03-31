Neue iPhone-Gerüchte beinhalten eine Erweiterung im Faltbart

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Apples faltbares iPhone ist seit langem Gegenstand von Gerüchten, und laut neuen Gerüchten wird es nun "die bedeutendste Überarbeitung" des iPhone-Designs sein, die Apple je vorgenommen hat, wie Tweak Town berichtet.

In Bloomberg erklärt ein bekannter Apple-Insider Mark Gurman, dass Apples kommendes iPhone Fold voraussichtlich die größte Veränderung im iPhone-Design seit der Einführung des Smartphones darstellen wird. Apple ist dafür bekannt, alle paar Generationen "große" Änderungen am iPhone-Design vorzunehmen, wie zum Beispiel iPhone 4, iPhone 6 und iPhone X.

Das iPhone Fold wird etwas anderes sein, da es ein komplett neues Formfaktor haben wird. Es sieht so aus, als würde Apple ein Buch-ähnliches faltbares Design wählen: ein äußeres Display kombiniert mit einem größeren inneren Display. Wie bei anderen faltbaren Geräten ist das innere Display des iPhone Fold für Multitasking gedacht, etwa wenn zwei Apps nebeneinander geöffnet sind.

Es wird erwartet, dass das iPhone Fold einen 5,5-Zoll-Außenbildschirm hat, der sich in einen 7,8-Zoll-Innenbildschirm entfaltet. Das Scharnier besteht aus Edelstahl und einer Titanlegierung. Die Akkuzellen ähneln denen des iPhone 17, und es verfügt über zwei Rückkameras, eine Frontkamera und eine Touch-ID-Seitentaste.