Neue forensische Studie hinterfragt Kurt Cobains Tod: Selbstmord oder Mord?

Alle paar Jahre findet Kurt Cobains Tod seinen Weg zurück in die Schlagzeilen. Der neueste Grund? Eine peer-reviewte Studie im International Journal of Forensic Science, die behauptet, der Tod des Nirvana-Frontmanns 1994 sei vielleicht doch kein Selbstmord gewesen. Das offizielle Urteil gilt seit über drei Jahrzehnten: Selbstmord. Doch ein Team unabhängiger forensischer Experten unter der Leitung von Brian Burnett sagt, es sei an der Zeit, einen zweiten Blick darauf zu werfen. Nach erneuter Überprüfung der Autopsie und der Tatortdetails argumentieren sie, dass die Beweise ernsthafte Fragen aufwerfen und aus Burnetts Sicht auf einen Mord hindeuten. Hier ist also alles, was Sie wissen müssen.

1. Organbefunde deuten auf Komplikationen durch Heroinüberdosierungen hin.

Eines der ersten Warnsignale, die das Team bemerkte, war Cobains Organanalysen. Laut ihrer Überprüfung deuten die Beweise auf Sauerstoffmangel durch eine Heroinüberdosis hin und nicht auf einen sofortigen Tod durch Schuss. Mit anderen Worten: Die tödliche Verletzung könnte nicht sofort erfolgen, was in einem typischen Suizidszenario ungewöhnlich ist. Dieses Detail allein wirft Zweifel an der offiziellen Erzählung, da es nahelegt, dass es eine Zeit gegeben haben könnte, in der Cobain lebte und verwundbar war – etwas, das nicht leicht in die akzeptierte Zeitlinie der Ereignisse passt.

2. Saubere Hände werfen Fragen auf

Von dort aus wandten sich die Forscher dem scheinbar kleinen, aber bedeutenden Detail von Cobains Händen zu. Am Tatort wirkten seine Hände bemerkenswert sauber. Das mag trivial klingen, aber in einem chaotischen Szenario mit starkem Drogenkonsum und einer Schusswaffe fällt das auf. Saubere Hände könnten darauf hindeuten, dass Cobain die Waffe nicht so gehandhabt hat, wie es die offizielle Geschichte beschreibt, oder zumindest nicht ganz allein.

3. Platzierung der ungeraden Patronenhülsen

Als Nächstes die Patronenhülse selbst. Laut Standardmechanik sollte die Hülse nach dem Abschuss der Schrotflinte an einem vorhersehbaren Ort gelandet sein. Doch am Tatort wurde sie an einem Ort gefunden, der nicht mit der Funktionsweise der Waffe übereinstimmt. Wenn man das mit den sauberen Händen und der Überdosis-Zeitlinie kombiniert, fühlt sich die Szene weniger wie ein Selbstmord an und mehr wie etwas, das eine weitere Untersuchung verdient.

4. Ordentlich angeordnetes Heroin-Set

Das Heroin-Set am Tatort wirkte ebenfalls seltsam organisiert. Spritzen waren verschlossen und ordentlich aufgereiht – kaum das, was man von einem panischen, chaotischen Selbstmordmoment erwarten würde. Für das Team war dies ein weiteres Puzzlestück, das nicht in die konventionelle Geschichte passte. Es deutet entweder auf ein ungewöhnliches Maß an Kontrolle während der Handlung oder möglicherweise auf ein Eingreifen einer anderen Person hin. Auch wenn es unmöglich ist, allein daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, verstärkt es das Muster der Inkonsistenzen.

5. Unstimmigkeiten in Abschiedsbriefen

Schließlich gibt es noch den Abschiedsbrief selbst, vielleicht der am meisten umstrittene Teil von allen. Der Großteil der Notiz liest sich so, als würde Cobain über Burnout nachdenken und sich vom Druck seines Lebens und seiner Band zurückziehen. Forscher sagen, der obere Teil behandelt den Ausstieg aus der Band. Die letzten Zeilen, in denen Suizid explizit erwähnt wird, sehen jedoch visuell anders aus: größer, wackeliger, in einer anderen Handschrift.

Was das bedeutet

Die Forscher behaupten nicht, genau zu wissen, was passiert ist, oder nennen einen Verdächtigen. Ihr Argument ist einfacher: Die Summe dieser Inkonsistenzen (Orgelfunde, saubere Hände, Patronenhülsenplatzierung, Heroin-Set und der Zettel) wirft genug Zweifel auf, um zumindest eine Wiederaufnahme des Falls zu rechtfertigen. Die Polizei von Seattle und der Gerichtsmediziner von King County bleiben jedoch weiterhin konsequent. Sie behaupten, die ursprüngliche Untersuchung sei gründlich gewesen und das Suizidurteil bleibe gültig. Also müssen wir abwarten, wie sich die Situation entwickelt...

Was sind Ihre Schlussfolgerungen nach diesen Ergebnissen?