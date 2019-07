Neue Einblicke in Modern Warfare's Killstreaks

Call of Duty: Modern Warfare bringt die ikonische Serie dieses Jahr mit neuen Ansätzen zurück. Das Multiplayer-Enthüllungs-Event am 1. August (diesen Donnerstag) sollte uns mehr Einblicke dazu liefern, was uns im Multiplayer erwartet.

Wie der offizielle Call of Duty-Twitter Account bereits mitteilte, kehren die Killstreaks zurück zum Spiel. Activision und Infinity Ward geben uns einige Einblicke und versprechen mehr Informationen am Donnerstag.

Der unten auf dem Bild zu sehende Juggernaut sollte Langzeit-Fans von Call of Duty bereits bekannt sein, da die gepanzerten Riesen bereits in vergangenen Modern Warfare-Spielen, inklusive Spec Ops-Missionen zu sehen waren. Dazu gibt es ein neues Infanteriefahrzeug mit einem 12mm Maschinengewehr obendrauf sowie Phosphorbomben die erblinden, desorientieren und dem Gegner Schaden zufügen.

Dies sind nur einige der (vermutlich) vielen Dinge die uns erwarten. Neben neuen Informationen bekamen wir vor kurzem ebenfalls einen neuen Gameplay-Trailer, der uns einen Einblick in den 2v2 Gunfight-Modus gibt.

Seid ihr bereits ein Veteran Modern Warfare-Spieler?