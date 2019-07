5 Minuten Gunfight-Gameplay aus Modern Warfare in glorreichem 4K erleben

Letzte Woche hat Infinity Ward einen Teil von Call of Duty: Modern Warfares Mehrspielermodus vorgestellt, als sie mit ausgewählten Streamern den neuen Gunfight-Modus präsentierten. Zwei Zweierteams treten darin gegeneinander an, einen kleinen Überblick dieser Spielvariante haben wir an dieser Stelle bereits für euch zusammengetragen. Den Modus hat Infinity Ward nun auch als schickes Gameplay-Video mit 4K-Footage (aufgenommen auf einer PS4 Pro) hochgeladen. Einblicke in das Kartendesign und die neuen Mechaniken sieht man da bereits, am 1. August plant das Studio eine vollständige Multiplayer-Premiere.

