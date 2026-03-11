Neue Drohnenvorfälle in der Nähe des Flughafens Dubai verschärfen die Luftfahrtstörungen

HQ

Drohnenvorfälle in der Nähe des Dubai International Airport haben die zunehmende Störungen in der Golfluftfahrt verstärkt, da der Krieg mit Iran in seine zweite Woche geht. Die Behörden in den Vereinigten Arabischen Emiraten bestätigten, dass vor wenigen Stunden zwei Drohnen in der Nähe des Flughafens abgestürzt sind, obwohl weiterhin Flüge betrieben werden.

Der Vorfall ereignet sich, während ein Großteil des Luftraums im Nahen Osten aufgrund von Raketen- und Drohnenbedrohungen im Zusammenhang mit dem Konflikt gesperrt oder eingeschränkt ist. Fluggesellschaften haben Tausende von Flügen gestrichen oder umgeleitet, was große Fluggesellschaften wie Emirates und Etihad Airways betrifft, während regionale Drehkreuze Schwierigkeiten haben, ihre Fahrpläne einzuhalten.

Beamte sagen, die Situation habe die schwerste Störung des Luftfahrtsektors seit der Pandemie verursacht. Flughäfen im gesamten Golf bleiben wichtige Transitpunkte für Langstreckenreisen, und die Krise hat auch die Preise für Flugbenzin nach oben getrieben, da Spannungen die wichtigsten Öltransportrouten beeinträchtigen.

Seit Beginn des Konflikts verfolgt FlightRadar24 viele dieser Vorfälle: