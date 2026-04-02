Neue Blizzard-Stellenanzeige lässt Fans vermuten, dass eine Starcraft-Rückkehr bald bevorsteht

HQ

Stellenanzeigen werden selten veröffentlicht und uns genau verraten, was ein Entwickler in den nächsten Jahren machen möchte, aber manchmal können wir die Hinweise selbst zusammensetzen, um eine Vorstellung davon zu entwickeln, was hinter dem Vorhang stecken könnte. Kürzlich hat eine neue Stellenausschreibung bei Blizzard Fans dazu gebracht, dass Starcraft bald zurückkehrt.

PC Gamer glaubt, dass die neue Lead Designer-Rolle bei Blizzard auf einen kommenden Shooter im Starcraft-Universum anspielt, der zuvor in Jason Schreiers Buch von 2024 über den legendären Entwickler beschrieben wurde. Die Stelle sucht jemanden mit 15 Jahren Erfahrung im Spieldesign und interessanterweise jemanden, der zuvor Unreal Engine genutzt hat. Blizzards aktuelle Spiele, abgesehen von Hearthstone, verwenden alle eine eigene Engine. Da die Stellenanzeige auch jemanden verlangt, einen Third-Person-Open-World-Shooter zu entwickeln, bezweifeln wir, dass es sich um ein Hearthstone-Spin-off handelt.

Mit der BlizzCon, die im September stattfindet, scheint es ein großartiger Zeitpunkt zu sein, ein riesiges Projekt wie eine Starcraft-Rückkehr anzukündigen. Angesichts der RTS-Wurzeln der Serie ist es vielleicht nicht das, was sich die Fans beim Shooter wünschen, aber es ist ein neues Starcraft-Spiel, also gibt es zumindest das. Es könnte auch sein, dass dies etwas völlig Neues ist, denn Blizzard taucht gerne immer wieder neue Welten und Genres ein. Das abgesetzte Survival-Spiel Everwild sagt uns genau das, auch wenn es nicht zum Erfolg geführt hat.