Netflix wird den erwachsenen Superhelden-Krimi-Comic Powers in eine Zeichentrickserie umwandeln

Powers, der erfolgreiche Comic von Brian Michael Bendis und Michael Avon Oeming, erhält eine eigene Serie, die von Netflix in Zusammenarbeit mit Dark Horse Comics entwickelt wird, wo Powers derzeit veröffentlicht wird.

Laut The Hollywood Reporter sieht Powers Keith Goldberg und Chris Tongue von Dark Horse Entertainment als ausführende Produzenten. Bendis und Oeming sind ebenfalls an der Serie beteiligt, wobei der erstere den Piloten schreibt und der letztere an der visuellen Entwicklung beteiligt ist. Zum Zeitpunkt des Schreibens gibt es keinen Regisseur, keine Schauspieler oder kein Veröffentlichungsdatum für das Projekt.

Teils Superheldenserie, teils Krimiprozedur, folgt Powers einem Detektivpaar, das Verbrechen mit Superkräften untersucht. Die Comics begannen Anfang der 2000er Jahre und wurden bereits zuvor für eine Realfilmreihe adaptiert, die ausgerechnet aus dem PlayStation Network stammt.

Mit Serien wie Invincible und The Boys Presents: Diabolical, die erwachsene Superhelden-Animationen zeigen, kann es funktionieren und unglaublich beliebt sein, und es scheint, als könnte diese Adaption Powers viel besser passen. Die Nachfrage ist definitiv da.