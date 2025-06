Netflix verteilte am Wochenende bei einer Sportveranstaltung Müsli mit dem Thema Shooter McGavin

HQ

Wenn du einen Happy Gilmore -Fan fragst, was der berühmteste Satz aus diesem Film ist, würde er sehr wahrscheinlich den Satz "Ich esse Scheiße wie du zum Frühstück" von Christopher McDonald's Shooter McGavin sagen. Es ist ein berühmter Satz, der der Antwort von Adam Sandlers Titelfigur zu verdanken ist, die antwortet: "Du isst Scheiße zum Frühstück?"

Dieser Dialog hat die Zeit überdauert und Netflix möchte ihn als Marketinginstrument für den kommenden Happy Gilmore 2 nutzen. Der Streamer hat Berichten zufolge während des Fanatics Fest -Sportereignisses in New York City am Wochenende physische Schachteln mit Müsli zum Thema Shooter McGavin hantiert, und laut dem Namen des Müsli lautet es urkomisch "Shooter McGavin's Pieces of Shit... zum Frühstück".

Ein Schnappschuss des Müsli wurde vom Shooter McGavin -Fankonto in den sozialen Medien geteilt, was Netflix anscheinend als korrekt bestätigte, indem es den Beitrag auf X erneut veröffentlichte.

Hoffentlich engagiert sich der Streamer in diesem Bereich und versucht, das zu kommerzialisieren, was für Golf- und Filmbegeisterte ein großartiger Start in den Tag sein könnte.