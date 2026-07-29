Netflix verabschiedet sich von Studio Ghibli: Alle Filme des renommierten japanischen Animationsstudios verlassen am 1. August den Streamingdienst

HQ

Eine der klügsten Entscheidungen von Netflix, als es versuchte, Zuschauer für seinen Anime-Bereich zu gewinnen, war es, die Rechte zum Streamen von Studio Ghibli-Filmen auf der Plattform zu sichern, einschließlich solcher, die noch auf ihre Kinoveröffentlichung warteten, wie The Boy and the Heron. Seitdem ist Netflix die Heimat einiger der besten animierten Geschichten der Animationsgeschichte, wie Porco Rosso, Pompoko, Prinzessin Mononoke, Nur gestern, Meine Nachbarn, die Yamadas, Die Geschichte von Prinzessin Kaguya und natürlich die Oscar-prämierten The Boy and the Heron und Spirited Away.

Es scheint jedoch, dass die Vereinbarung zwischen Ghibli und Netflix kurz vor dem Auslaufen steht, ohne verlängert zu werden, und ab diesem Samstag, dem 1. August, werden alle Ghibli-Filme auf dem Streaming-Dienst verschwinden.

Derzeit gibt es keine Neuigkeiten darüber, ob ein anderer Streaming-Dienst diese Rechte gesichert hat, aber wir hoffen, dass dies der Fall sein wird, denn diese Filme bieten neben ihrer herausragenden technischen Qualität auch Geschichten und ethische Lektionen, die jeder Mensch, überall auf der Welt, verstehen und zu Herzen nehmen kann. Das Vermächtnis von Regisseuren wie Isao Takahata, Hayao (und Goro) Miyazaki und Hiromasa Yonebayashi, um nur einige zu nennen.

Es bleibt noch Zeit, sich von Ghibli auf Netflix zu verabschieden, indem man einen ihrer Filme anschaut. Was ist dein Lieblingsfilm von Ghibli?