Netflix und Youtube sind auf dem Weg zu Android Auto und Apple CarPlay

Während einzelne Automarken Streaming-Apps als Teil ihrer Infotainment-Suite anbieten, wird insbesondere Netflix dank offizieller Unterstützung für Android Auto und Apple CarPlay deutlich zugänglicher werden.

Laut einigen Berichten enthält die neueste Beta-Version von Android Auto konkrete Hinweise darauf, dass Google bald Streaming-Apps in seiner Auto-Oberfläche zulassen wird, was bedeutet, dass Dienste wie Netflix, Youtube und Disney+ bald dorthin gelangen könnten.

Lustigerweise gibt es ähnliche Hinweise in iOS 26.4, wo es scheint, als würde Apple die AirPlay-Funktion nutzen, um iPhone-Nutzer Inhalte auf den Bildschirm im Auto zu übertragen.

Es gibt keinen konkreten Zeitplan für diese Funktionen auf beiden Plattformen, aber es scheint, als wären wir noch Wochen davon entfernt, richtig eingeführt zu werden.