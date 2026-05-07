Netflix, um diesen Sommer mehr von Charlie vs. the Chocolate Factory zu zeigen

Netflix wird den Juni ganz auf Animation konzentrieren – und das alles mit einer ziemlich wichtigen Position beim Annecy Film Festival. Da das Festival für Mitte bis Ende Juni geplant ist, hat der Streamer viele der vorgestellten Projekte angekündigt, darunter der aktuelle Animationsfilm Charlie vs. the Chocolate Factory, der 2027 Premiere feiern wird.

Der Film wird Teil des Next on Netflix Animation-Events am 24. Juni sein, bei dem ein Vorgeschmack auf das Projekt vorgestellt wird und ein Vorgeschmack auf das Angebot anzeigt. Vorerst wurde die offizielle Zusammenfassung des Films geteilt, ebenso wie ein Teaser-Bild, das eine sehr bunte Fabrik zeigt und was offenbar Charlie darauf vorbereitet, Krieg gegen sie zu führen.

Die Zusammenfassung erklärt: "Willy Wonka (Taika Waititi) hat die Jahre seit dem Goldenen Ticket-Wettbewerb hinter Gittern verbracht (nicht die Schokoladensorte) wegen des Verbrechens, ein Kind in eine Blaubeere verwandelt zu haben. Nachdem er seine Strafe verbüßt hat, kehrt Wonka in seine Fabrik zurück, fest entschlossen, einer bitteren Welt etwas Süße hinzuzufügen. Aber eines steht ihm im Weg: der Teenager Charlie Paley (Kit Connor) und seine Freunde. Angesichts der Räumung plant diese nächste Generation von "verdorbenen" Kindern, in die Fabrik einzubrechen, eine unbezahlbare Wonka Bar zu erobern und ihre Häuser zu retten. Aber wie viele vor ihnen, die in die fantastische Welt der Fabrik eintreten, erwartet diese Kinder ein bisschen mehr, als sie bewältigen können... "

Der Film wird von Jared Stern und Elaine Bogan inszeniert, wobei Waititi als ausführender Produzent beteiligt ist. Wir kennen noch keinen festen Premierentermin oder sogar ein knapperes Zeitfenster, aber der Film soll trotzdem 2027 erscheinen.