Netflix stellt eine neue Ghostbusters animierte Serie vor, die 2027 erscheint

Die Telefonleitungen brennen wieder, da die Ghostbusters wieder in Aktion sind. Eine neue Netflix-Zeichentrickserie in Zusammenarbeit mit Sony Pictures Animation wurde angekündigt, die sich auf das beliebte Ghostbusters IP konzentriert.

In einer Pressemitteilung, die wir mit Gamereactor geteilt haben, erhielten wir eine kurze Logline der Serie, die wie folgt lautet: "Von Netflix und Sony Pictures Animation stammend, wird die High-End-Animationsserie basierend auf dem beliebten Ghostbusters IP exklusiv 2027 auf Netflix debütieren." Dir ist wahrscheinlich aufgefallen, dass in dieser Logline keine Handlungsdetails genannt werden, aber es ist erwähnenswert, dass Netflix die Serie dieses Jahr auf dem Annecy Film Festival ins Programm bringt, sodass wir dann wahrscheinlich mehr hören werden.

Wir wissen, dass Dan Aykroyd als ausführender Produzent engagiert ist, aber abgesehen davon und dem vorläufigen Veröffentlichungsfenster 2027 sind Details sehr spärlich. Da Sony Pictures Animation die Serie produziert hat, stellen wir uns jedoch vor, dass die Animation von hoher Qualität sein wird und wir neue und alte Geister in einem anderen Medium erneuern werden.