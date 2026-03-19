Netflix scheint sich bei Kinostarts zurückzuziehen, da der Warner-Bros.-Deal nicht zustande kommt

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Als die Idee, dass Netflix Warner Bros. übernehmen könnte, erstmals in die Schlagzeilen kam, befürchteten viele Kinobesucher, dass eines der größten Studios auf reines Streaming umsteigen würde. Jetzt wissen wir, dass Paramount WB kauft und nicht Netflix, und es scheint, als würde der Streaming-Riese zu dem zurückkehren, was er am besten kann. Es gab Pläne, damals, als der Deal bevorstand, dass Netflix laut CEO Ted Sarandos einen traditionelleren Ansatz bei Kinostarts verfolgen würde, doch es sieht so aus, als hätten sich die Pläne in dieser Hinsicht geändert.

Netflix' Chief Content Officer Bela Bajaria machte eine klare Trennung zwischen dem Umgang mit Veröffentlichungen und Warner Bros. In einem Gespräch mit Deadline sagte sie: "Es gibt die Kinodistribution von Warner Bros., und dann gibt es Netflix, in dem wir in einem anderen Geschäft tätig sind. Ich will nicht, dass du die beiden verwechselst. Ted [Sarandos] sprach davon, dass Warner Bros in einem anderen Geschäft ist als Netflix."

Netflix-Filmvorsitzender Dan Lin fügte hinzu, dass der Streamer in den letzten Monaten unglaublich beschäftigt war und etwas Zeit braucht, um wieder normal zu werden. "Der Warner-Bros-Deal endete gerade mit unseren Beteiligungen und wir hatten die Academy Awards", sagte er. "Wir sind ein Streaming-First-Unternehmen. Die Strategie funktioniert für uns wirklich gut. Sie können sehen, wie unsere Mitglieder sieben Filme im Monat schauen. Man sieht am Warner-Prozess, dass wir eine engere Beziehung zu den Kinobetreibern aufgebaut haben, viele Gespräche geführt haben – gebt uns einfach etwas Zeit."

Lin sagte jedoch, dass Netflix für einige Sonderveröffentlichungen in die Kinos zurückkehren wird. Anfang des Jahres ermöglichte es dem Publikum, das Finale von Stranger Things im Kino zu sehen, und dieses Jahr werden wir Greta Gerwigs Narnia auf der großen Leinwand sehen. Bei anderen Veröffentlichungen scheint es jedoch, dass wir vorerst bei unseren Fernsehern bleiben.