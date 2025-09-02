Netflix enthüllt die Handlung von Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

HQ

Später in diesem Jahr können wir uns wieder darauf freuen, Daniel Craig als den genialen Südstaaten-Detektiv Benoit Blanc zurückkehren zu sehen, denn Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery wird am 12. Dezember auf dem Streamer Premiere feiern. Aber bevor es soweit ist, hat Netflix nun bestätigt, dass der Film eine Kinopremiere feiern wird, und gleichzeitig die Handlung des Films enthüllt.

Was die Präsenz in den Kinos betrifft, so wurde uns gesagt, dass ab dem 28. November (in Großbritannien und bereits am 26. November) einige Kinos auf der ganzen Welt den Film zeigen werden. In Bezug auf das, was wir von dem Film erwarten können, erklärt die Inhaltsangabe folgendes:

"Nachdem ein scheinbar unmöglicher Mord die Stadt erschüttert, tut sich die örtliche Polizeichefin Geraldine Scott (Mila Kunis) mit Benoit Blanc (Daniel Craig) zusammen, um ein Geheimnis zu lüften, das die Grenzen von Glauben und Vernunft sprengt. Aber wie Blanc es ausdrückt: 'Das wurde als Wunder getarnt, dabei ist es nur ein Mord. Und ich löse Morde.'"

Was den Rest der Charaktere angeht und wie sie sich einfügen, erfahren wir: "Rian Johnsons neuester Film führt Blanc in ein kleines Dorf im grünen Upstate New York, wo der eifrige junge Priester Jud Duplenticy (Josh O'Connor) geschickt wurde, um dem örtlichen Priester, Monsignor Jefferson Wicks (Josh Brolin), zu helfen. Wicks ist ein charismatischer Scharfmacher, der sich um eine Herde kümmert, zu der Martha Delacroix (Glenn Close), Samson Holt (Thomas Haden Church), Vera Draven (Kerry Washington), Cy Draven (Daryl McCormack), Nat Sharp (Jeremy Renner), Lee Ross (Andrew Scott) und Simone Vivane (Cailee Spaeny) gehören."

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery wird sogar bald beim Toronto International Film Festival am 6. September Premiere haben, was bedeutet, dass es nicht unvernünftig wäre, erste Eindrücke und Bewertungen zu erwarten, die an diesem Wochenende eintreffen.