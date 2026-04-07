Netflix bestätigt JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run wird im Herbst zurückkehren

HQ

Seit Netflix mit dem sechsten Teil Stone Ocean die Distribution von JoJo's Bizarre Adventure übernommen hat, haben Fans den Veröffentlichungsplan der Anime-Serie stark kritisiert. Teil 6 erschien in Chargen im Abstand von Monaten, was es unglaublich schwierig machte, sich in eine Serie zu investieren, die mitten im Spiel pausierte, während Netflix eine Staffel an Inhalten über ein Jahr hinweg schleppte. Jetzt, mit Steel Ball Run, sind die Fans noch ängstlicher, nachdem das Veröffentlichungsdatum des neuen Animes uns nur eine Folge gebracht hat.

Nach einer Flut von Fragen von Fans postete Netflix Anime in seinen sozialen Medien, wann wir die nächste Anime-Adaption zurücksehen würden. "Die Serie befindet sich derzeit in Produktion und wird für alle zur Freude bereitstehen. Wir planen eine Split-Cour-Veröffentlichung über die gesamte Episodenlaufzeit. Der nächste Cour (2nd STAGE) wird im Herbst 2026 auf Netflix gestreamt werden, mit einer neuen Folge pro Woche", schreibt Netflix Anime.

"Dieser Veröffentlichungsplan ist Teil unseres ursprünglichen Plans und spiegelt die Wünsche des Produktionskomitees wider", fährt es fort. Wir wissen nicht, ob der Beginn der zweiten Stage den Rest des Animes zeigen wird, aber da es insgesamt neun Stufen für Steel Ball Run gibt, scheint es zweifelhaft, dass es nicht irgendwann eine weitere Pause geben wird.

Diese Pausen sind für Netflix nichts Neues, aber nie so groß wie bei JoJo's Bizarre Adventure. Eine oder mehrere Episoden auf einmal zu bekommen und dann monatelang auf die nächsten zu warten, scheint einfach ein indirekter Versuch zu sein, die Fans zu quälen, die die Anime-Adaption eines geliebten Mangas sehen wollen. Es ist nicht so tiefgründig, aber es ist sehr ungewöhnlich, dass ein Streamer einen so unpassenden Zeitplan für eine einzige Show hat.