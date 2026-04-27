Netanjahu befiehlt "heftige Angriffe" auf die Hisbollah im Libanon

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Technisch gesehen gibt es einen aktiven Waffenstillstand zwischen israelischen und Hisbollah-Kräften im Libanon, und vor zwei Tagen wurde dieser um weitere drei Wochen verlängert. Trotzdem scheint keine der beiden Parteien zu beabsichtigen, dieses Abkommen tatsächlich zu respektieren, und Israels Premierminister Benjamin Netanjahu befiehlt laut BBC sogar dem Militär, die Hisbollah-Truppen im Libanon "energisch anzugreifen".

Israel bombardiert weiterhin den Süden Libanons, und kürzlich töteten Angriffe am Samstag mindestens sechs Menschen. Außerdem haben israelische Streitkräfte in der Stadt Yohmor al-Shaqeef im Bezirk Nabatieh einen Lastwagen und ein Motorrad angefahren und vier getötet, so Agence-France-Presse. Außerdem wurden in der Stadt Safad al-Battikh im Bezirk Bint Jbeil zwei weitere Menschen getötet und insgesamt 17 verletzt.

Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) behaupten, sie hätten am Samstag drei Hisbollah-Mitglieder "eliminiert", die Waffen transportierten.

Beide Seiten tauschen weiterhin Feuer über die Grenze hinweg aus, was unterstreicht, wie schwierig die aktuellen Friedensgespräche sind und auch in Zukunft sein werden.