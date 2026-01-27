Neil Young schenkt Grönland Zugang zu seiner Musik und holt den Katalog von Amazon statt Trump

HQ

Der Singer-Songwriter Neil Young hat den Menschen in Grönland für ein Jahr kostenlosen Zugang zu seinem Musik- und Dokumentararchiv angeboten, in einer Geste, die seiner Aussage nach dazu diente, "einen Teil des unbegründeten Stresses und der Bedrohungen" zu lindern, denen sie im Streit von US-Präsident Donald Trump über das arktische Gebiet ausgesetzt waren.

Youngs Erklärung auf seiner Website betonte Frieden und Unterstützung: "Alle Musik, die ich in den letzten 62 Jahren gemacht habe, gehört Ihnen. Sie können kostenlos verlängern, solange Sie in Grönland sind. Wir hoffen sehr, dass andere Organisationen im Geiste unseres Vorbilds folgen werden."

Neil Young // Shutterstock

Dieser Schritt folgt auf Trumps Entscheidung am 22. Januar, sich von der Beanspruchung von "Recht, Titel und Eigentum" an Grönland zurückzuziehen und Drohungen mit Zöllen gegen mehrere europäische Länder zurückzuziehen, nachdem NATO-Verbündete Truppen als Reaktion auf seine Drohung, das Gebiet mit Gewalt einzunehmen, entsandt hatten.

In einer damit verbundenen Aktion kündigte Young an, dass er seine Musik von Amazon Music zurückzieht, unter Verweis auf die Unterstützung von CEO Jeff Bezos für Trump und die Einwanderungspolitik der Regierung. Er ermutigte die Hörer, physische Alben zu kaufen oder alternative digitale Plattformen zu nutzen, um seine Werke zu streamen, und bemerkte, dass die Entscheidung "leider kurzfristig meiner Plattenfirma schaden" sein könnte, aber die Botschaft widerspiegelt, die er vermitteln möchte.

Young hat zuvor gegen große Streaming-Plattformen wegen Desinformationsproblemen protestiert, darunter die Entfernung seines Katalogs von Spotify im Jahr 2022 wegen Joe Rogans Podcast, kehrte jedoch später zum Dienst zurück. Er kritisierte kürzlich die Aktionen von ICE in Minneapolis und äußert weiterhin seine Ablehnung von Trumps Politik...