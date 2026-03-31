Neil Druckmann enthüllt Original-Skizzen von Joel und Ellie und deutet an, was als Nächstes für The Last of Us ankommt

HQ

Während uns die Eröffnungs-Zwischensequenz von The Last of Us bereits 2013 direkt im Gefühl berührte, reichen die Ursprünge des Spiels viel, viel weiter zurück. Enthüllt von Neil Druckmann, dem Regisseur hinter The Last of Us und dessen Fortsetzung, wurde das erfolgreiche Spiel erstmals 2003 konzipiert.

Druckmann fand einige alte Skizzen und postete sie auf seiner Instagram-Seite, wobei er einen sehr frühen Einblick in die Figuren zeigte, die später Joel und Ellie werden sollten. Im ersten Sketch sehen beide deutlich jünger aus, wobei Joel wirkt, als wäre er Anfang 20 oder sogar Ende Teenager. Der zweite Sketch bietet vielleicht einen besseren Einblick in die Charaktere, die wir später sehen und spielen würden, aber es gibt immer noch viele Unterschiede, die leicht zu erkennen sind.

"Ich räume heute die Garage aus und bin auf meine Originalskizzen von 2003 gestoßen, um ein Spiel über einen Mann, seine Ersatztochter und eine Reise durch ein zerbrochenes Amerika zu machen. Es war eine wilde Reise. Dankbar für jeden Teil davon, besonders für die wenigen Stationen, die noch auf der Straße vor uns liegen", schrieb Druckmann auf Instagram.

Dieser Teil über den "Weg nach vorne" lässt die Fans glauben, Druckmann werde so gut wie weitere Projekte für The Last of Us bestätigen. Man glaubt, dass es eines Tages ein Ende für Ellies Geschichte in The Last of Us: Part III geben wird, aber falls ja, muss es nach Intergalactic: The Heretic Prophet, dem kommenden Spiel von Naughty Dog, erscheinen.