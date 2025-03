Neben Márquez hatte der GP von Thailand einen unerwarteten, japanischen Protagonisten

HQ

Das erste MotoGP-Rennen der Saison war ein Traumstart für href="https://www.gamereactor.eu/for-the-first-time-two-brothers-top-the-podium-in-a-motorcycling-competition-1506613/" title="Zum ersten Mal stehen zwei Brüder bei einem Motorradwettbewerb ganz oben auf dem Podium">Marc Márquez, einer der Hauptanwärter auf den Weltmeistertitel in diesem Jahr, nachdem er und sein Bruder Álex mit dem Sprint und dem Rennen ein perfektes Wochenende hingelegt hatten. Am vergangenen Wochenende war jedoch noch eine andere Figur der Protagonist, und es war nicht Pecco Bagnaia. Die Rede ist von Ai Ogura, einem 24-jährigen japanischen Rennfahrer, der bei seinem Debüt in der Top-Motorradkategorie der erste Rookie seit Márquez selbst im Jahr 2013 (Dritter) wurde.

Ogura konnte Bagnaia nicht mehr einholen und holte sich den dritten Platz, konnte es aber. Ogura ist neu in der MotoGP, hat aber eine große Erfahrung in den unteren Kategorien, da er letztes Jahr die Moto2 gewann, was ihm eine Beförderung mit dem amerikanischen Team Trackhouse MotoGP Team einbrachte, das mit dem Spanier Raúl Fernández zusammenarbeitet. Sein erstes Wochenende "hat unsere Erwartungen übertroffen", wie Ogura selbst sagte.

Trackhouse Racing debütierte letztes Jahr in der MotoGP und nahm den Platz ein, den RNF Racing hinterlassen hatte. Es ist ungewöhnlich, dass ein amerikanisches Team in der MotoGP antritt, die in Europa eher verfolgt wird. Trackhouse fungiert als Satellitenteam für die italienische Aprilia, und da ihre Fahrer Raúl Fernández, Lorenzo Savadori und Miguel Oliveira im letzten Jahr keine Podestplätze gewonnen haben (ihr bester Platz war der sechste Platz), ist es außerhalb des Radars der meisten Fans.

Ai Ogura könnte das jedoch radikal ändern und Trackhouse in dieser Saison als konkurrenzfähiges Team und die Japaner als aufstrebenden Stern positionieren. Der nächste GP findet am 16. März in Arentina statt.