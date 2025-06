Ncuti Gatwa regeneriert sich zu Billie Piper, um den 16. Doktor zu enthüllen

HQ

Billie Piper ist zu Doctor Who zurückgekehrt, aber nicht so, wie Sie vielleicht denken. Am Wochenende endete mit dem Finale der neuesten Staffel von Doctor Who Ncuti Gatwa als britische TV-Kultfigur.

Wie jedoch jeder Doctor Who -Fan weiß, bedeutet das Ausscheiden eines Doktors aus der Serie, dass es Platz für einen anderen gibt, der durch Regeneration eintreten kann. So wie Jodie Whittakers Ausstieg dazu führte, dass ein ehemaliger Fan-Liebling zurückkehrte, so tat es auch der von Gatwa.

Die Rückkehr von Billie Piper wurde von einigen Fans mit Freude und von anderen mit Verwirrung aufgenommen. "Wie und warum sie [Billie Piper] zurück ist, bleibt abzuwarten... ", so die BBC in einer Pressemitteilung. "Es ist kein Geheimnis, wie sehr ich diese Serie liebe, und ich habe immer gesagt, dass ich gerne ins Whoniverse zurückkehren würde, da ich dort einige meiner besten Erinnerungen habe, also war es einfach etwas, das ich nicht ablehnen konnte, aber wer, wie, Warum und wann, müsst ihr einfach abwarten und sehen", fügte Piper selbst hinzu.

Piper kam 2005 zu Doctor Who, zusammen mit der Wiederbelebung der Serie. Sie diente als Begleiterin des neunten und zehnten Doktors, bevor sie die Show 2010 verließ.

