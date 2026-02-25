NCSofts Battle Royale Time Takers wird im März in der geschlossenen Beta getestet

HQ

Der kommende Battle-Royale-/Hero-Shooter Time Takers bekommt nächsten Monat eine geschlossene Beta-Testphase. Geplant, später 2026 zu erscheinen, stammt Time Takers von Mistil Games und NCSoft und verwendet eine einzigartige, zeitbasierte Mechanik, die Spieler während schnellen PvP-Kämpfen um ihr Leben kämpfen lässt.

Ein neuer Closed-Beta-Test startet am 13. März, der den Spielern Zugang zum Spiel gibt und die Möglichkeit hat, es vor dem Start auszuprobieren. Time Takers ' CBT richtet sich diesmal hauptsächlich an Amerika, sodass du, wenn du in Nord- oder Südamerika lebst, die geschlossene Beta über die Steam-Seite des Spiels aufrufen kannst.

Wenn du in keiner dieser Regionen wohnst, kannst du trotzdem Time Takers ausprobieren und musst nur dem Discord des Spiels beitreten, um deinen Steam-Code zu bekommen. Im Test spielst du auf drei verschiedenen Karten, wählst aus 12 verschiedenen spielbaren Charakteren – von Rittern über Außerirdische bis hin zu Schimpansen mit Bananen – und beteiligst dich an Teamstrategien mit den anderen beiden Spielern, die versuchen, mit dir zu überleben.

Obwohl diese CBT nur auf Steam stattfindet, merkt Time Takers in einer Pressemitteilung an, dass das Spiel bei seiner Veröffentlichung später in diesem Jahr ebenfalls auf Konsolen erscheinen wird.