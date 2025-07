NBA kündigt neue internationale Spiele in London, Paris, Manchester und Berlin an Die NBA wird in den Jahren 2026, 2027 und 2028 neue Städte besuchen.

HQ Die NBA hat für die nächsten drei Saisons eine neue Reihe von internationalen Spielen angekündigt, die in Europa ausgetragen werden. Konkret in Berlin und London (2026), Manchester und Paris (2027) sowie Berlin und Paris (2028). Dies ist Teil des anhaltenden Trends der "Global Games", die Teil der regulären Saison (keine Freundschaftsspiele) sind und nach den gleichen NBA-Regeln außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanadas gespielt werden. Kürzlich hat die Liga Mexiko-Stadt und Paris für die Länderspiele ausgewählt. Im Jahr 2025 hatten wir bereits zwei Spiele in Paris, zwischen den San Antonio Spurs (Mannschaft des berühmten französischen Spielers Victor Wembanyama) und den Indiana Pacers. Im November 2025 reisen die Detroit Pistons und die Dallas Mavericks nach Mexiko-Stadt. Im kommenden Jahr kehrt die Basketball-Liga zum ersten Mal seit 2019 nach London zurück. Manchester trug bereits 2013 ein Vorbereitungsspiel aus, 1996 und 2008 auch Berlin, allerdings nicht Teil der regulären Saison. Der Ticketverkauf wird zu einem späten Zeitpunkt starten. Konkret werden die Spiele im Jahr 2025 sein:

Berlin: 15. Januar 2026 (Memphis Grizzlies vs. Orlando Magic) - Uber Arena



London: 18. Januar 2026 (Memphis Grizzlies vs. Orlando Magic) - The O2