Naughty Dog sucht Experten für Multiplayer-Projekt

Als Fans auf der ganzen Welt herausfanden, dass es im kommenden The Last of Us: Part II keine Multiplayer-Variante (wie noch im ersten Spiel enthalten) enthalten ist, wurde die euphorische Stimmung etwas getrübt. Das Studio stellte deshalb anschließend schnell fest, dass eine entsprechende Mehrspielererfahrung natürlich auf dem Weg sei, nur eben abgekoppelt:

"Irgendwann werdet ihr jedoch die Früchte des Online-Ehrgeizes unseres Teams erleben, nur nicht als Teil von The Last of Us: Part II. Wann und wo es umgesetzt wird, steht noch nicht fest. Aber seid versichert, wir sind ein ebenso großer Fan von Factions, wie der Rest unserer Community. Und deshalb freuen wir uns darauf, mehr davon zu teilen, sobald es soweit ist", schrieben sie zu der Zeit.

Nun gibt es Hinweise darauf, dass an diesem Projekt gearbeitet wird oder dass Naughty Dog sogar ein neues Multiplayer-orientiertes Spiel gestartet hat. VG24/7 hat herausgefunden, dass das Studio derzeit nach zwei Programmierern sucht, die sich mit "Online-Systemen" und "Multiplayer-Gameplay" auskennen. Ein Projekt wurde nicht genannt, deshalb handelt es sich dabei wohl um ein Geheimnis.