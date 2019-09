The Last of Us: Part II wird keinen Multiplayer bekommen

Viele Fans waren überrascht, dass The Last of Us: Part II keinen Mehrspielermodus enthalten wird. Das Originalspiel ist zwar nicht gerade dafür bekannt, konnte mit der Multiplayer-Variante namens Factions aber einige coole Ideen abliefern. Nachdem jedoch bekanntwurde, dass sich die Fortsetzung nur an Einzelspieler richtet, stellten ein paar Spieler diese Entscheidung in Frage. Naughty Dog versicherte ihren Fans in einem eigenen Beitrag allerdings, dass ihr Team den Factions-Spielmodus mit ehrgeizigen Ideen überarbeiten werde.

All diese Ideen seien jedoch zu umfangreich geworden, um sie zu einer bloßen Erweiterung des Einzelspielererlebnisses verkommen zu lassen. Spieler dürfen sich deshalb darüber freuen, die Früchte dieser Anstrengungen in einem Online-Spiel des Teams zu erleben - nur eben nicht als Bestandteil von The Last of Us: Part II. Wie diese Vision aussieht und wie sie erscheint, wurde noch nicht bekanntgegeben.

"Wir wollten uns in The Last of Us: Part II mit dem Multiplayer befassen. Wie bereits erwähnt, ist die Einzelspielerkampagne mit Abstand das ehrgeizigste Projekt, das Naughty Dog jemals durchgeführt hat. Doch als die Entwicklung der Evolution unseres Factions-Modus aus The Last of Us: Part I begann, wuchs zugleich die Vision unseres Teams über einen zusätzlichen Modus hinaus, der in unsere enorme Einzelspielerkampagne aufgenommen werden konnte. Um beide Visionen zu unterstützen, haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, dass The Last of Us: Part II keinen Online-Modus erhalten wird.

Irgendwann werdet ihr jedoch die Früchte des Online-Ehrgeizes unseres Teams erleben, nur nicht als Teil von The Last of Us: Part II. Wann und wo es umgesetzt wird, steht noch nicht fest. Aber seid versichert, wir sind ein ebenso großer Fan von Factions, wie der Rest unserer Community. Und deshalb freuen wir uns darauf, mehr davon zu teilen, sobald es soweit ist."