Natus Vincere krönt sich zum Champion der StarSeries 19

HQ

Das vergangene Wochenende war ein riesiges Wochenende für Counter-Strike 2 Fans, da nicht nur ein, sondern gleich zwei große Events stattfanden. Wie wir euch gestern berichtet haben, endete das Fissure Playground #2 Turnier und krönte einen Champion in Serbien, während in Ungarn ein weiterer Sieger beim StarLadder StarSeries 19 Event gekrönt wurde.

Nach einer umkämpften Serie setzte sich Natus Vincere durch und stemmte die Trophäe in die Höhe, indem sie Ninjas in Pyjamas im großen Finale besiegten. Mit diesem Ergebnis ging auch das ukrainische Team mit einem Preisgeld von 200.000 US-Dollar nach Hause.

Nachdem dies nun feststeht, werden wir NAVI als nächstes bei der ESL Pro League: Season 22 in Schweden ab Ende dieser Woche sehen, wo sie möglicherweise irgendwann auf Furia treffen werden, den anderen Sieger des Wochenendes.