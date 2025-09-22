Furia krönt sich zum Champion auf dem Fissure Playground #2

HQ

Ein weiteres großes Counter-Strike 2 Turnier ist zu Ende gegangen. Am vergangenen Wochenende ging das Fissure Playground #2 Event zu Ende, bei dem ein Sieger aus den insgesamt 16 Teams gekrönt wurde, die anwesend waren und um einen Teil des Preispools von 500.000 US-Dollar kämpften, und das alles in der serbischen Stadt Belgrad.

Nach einer spannenden Wendung der Ereignisse wurde ein Sieger gekürt, und zwar die brasilianische Mannschaft von Furia, die The MongolZ im großen Finale besiegte, um die Trophäe in die Höhe zu stemmen und sich ein Preisgeld von 200.000 $ zu schnappen.

Dieses Ergebnis hat dazu geführt, dass Furia im Auge behalten wird, da sie wieder Turniere gewinnen, und das gerade rechtzeitig für das ESL Pro League: Season 22, das an diesem Wochenende beginnt und in Stockholm, Schweden, stattfinden soll.