Naoki Yoshida möchte ein Final Fantasy XIV Einzelspieler-Spin-off machen

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Am vergangenen Wochenende fand das Final Fantasy Fan Fest in Anaheim statt, mit vielen spannenden Neuigkeiten, insbesondere bezüglich Final Fantasy XIV, das sowohl für die Switch 2 erscheint als auch eine neue Erweiterung in Arbeit hat. Produzent Naoki Yoshida war vor Ort, um über das Spiel zu sprechen, und während einer Pressekonferenz (über Mirror) enthüllte er eine etwas überraschende Idee für ein Spin-off.

Für diejenigen unter euch, die es nicht wissen: Final Fantasy XIV ist ein sehr beliebtes Online-Rollenspiel, das regelmäßig neue Meilensteine bei der Spielerzahl setzt. Aber... wie erwähnt, ist es ein Online-Rollenspiel, woran nicht jeder interessiert ist. Die Final Fantasy-Welt ist im Grunde ein Einzelspieler-Universum, weshalb viele Menschen bedauern, nie die Gelegenheit gehabt zu haben, diesen Titel zu erkunden.

Laut Yoshida könnte sich das jedoch bald ändern, und er sagt: "Wenn es Leute gibt, die daran interessiert sind, ein eigenständiges FFXIV zu schaffen, wenn Sie Freunde haben oder Unternehmen kennen, die diese Herausforderung wirklich angehen wollen, würden wir uns freuen, von ihnen zu hören."

Er erklärt weiter, dass er weiß, dass Online-Rollenspiele nicht für jeden geeignet sind, und fügt hinzu, dass er gerne ein Einzelspieler-Abenteuer darauf basieren würde. Leider sagt er, dass es das Final Fantasy XIV Team sein müsste, das ein solches Spiel entwickelt, und wie wir wissen, sind sie mit dem Online-RPG auf mehreren Ebenen beschäftigt:

"Es gibt immer noch viele Leute, die sich ein Online-Final Fantasy anschauen und sagen, ein Online-Final Fantasy sei kein Final Fantasy.

Obwohl ich gerne darüber nachdenke, einen Einzelspieler-Standalone Final Fantasy XIV zu machen, ist leider das einzige Team, das potenziell das beste eigenständige FFXIV-Spiel machen könnte, das aktuelle FFXIV-Team."

Dennoch besteht die Möglichkeit auf ein etwas kleineres Spin-off:

"Was ein Spin-off angeht, würde ich natürlich gerne in Erwägung ziehen, diese Herausforderung anzunehmen, vielleicht ein kleineres Team innerhalb der Creative Business Unit 3 aufzubauen. Aber falls das passiert, würden FFXIV-Spieler sicher auf dieses Projekt schauen und sagen: 'Statt dich auf ein Spin-off-Projekt zu konzentrieren, solltet ihr mehr am eigentlichen Haupt-FFXIV-Spiel arbeiten.'"

Er beendete seine Bemerkungen mit einem heiteren Ton, machte aber dennoch deutlich, dass er nicht nur scherzte:

"Ich mache halb Spaß, halb ernst. Wenn jemand leidenschaftlich genug ist, dieses Projekt zu leiten, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören."

Was hältst du von der Idee eines Einzelspieler-Abenteuers basierend auf Final Fantasy XIV ?