Naoki Yoshida: "Ich möchte so lange wie möglich an Final Fantasy XIV arbeiten"

Obwohl der Game Director Naoki Yoshida bereits seit 2010 am MMORPG Final Fantasy XIV arbeitet, wollte er seinen Fans kürzlich versichern, dass er das Projekt auch weiterhin betreuen wird. Vor einigen Tagen sagte der Manager in einem Livestream, dass er bereit wäre, sich mit seinem Boss anzulegen, um so lange wie möglich an diesem Titel arbeiten zu dürfen. Der Japaner scherzt, dass es schon sehr triftige Gründe geben müsste, um ihn von seiner Arbeit abzuhalten:

"Wenn der Geschäftsführer [Yosuke Matsuda] sagt, 'Yoshida, du musst [das Team] verlassen...' (und selbst dann würde ich vermutlich mit ihm diskutieren). Oder wenn mich das Entwicklerteam [...] rauskicken möchte. Oder wenn ich - Gott vergebe mir - sterben sollte. Das sind die einzigen Extremfälle, bei denen ich in Betracht ziehen würde, das FFXIV-Projekt zu verlassen. Ich möchte weiterhin an Final Fantasy XIV arbeiten und deshalb schätze ich eure fortlaufende Unterstützung sehr."

Nach dem gescheiterten Start von Final Fantasy XIV in 2010 gelang es dem Game Director und Producer zusammen mit seinem Team, aus dem MMO einen Erfolgshit anzufertigen. Der Neustart geschah im Jahr 2013 mit Final Fantasy XIV: A Realm Reborn und seitdem ist das Online-Rollenspiel extrem beliebt. FFXIV musste nach der Veröffentlichung der jüngsten Endwalker-Erweiterung Ende letzten Jahres den digitalen Verkauf einstellen, da die Server den Ansturm der Spieler nicht gewachsen waren. Square Enix beschäftigt sich deshalb aktuell mit dem Ausbau der Server-Infrastruktur, was noch einige Zeit dauern wird.

Das MMORPG ist übrigens seit einiger Zeit vollständig kompatibel mit dem Betriebssystem Windows 11. Das Studio hat die offiziellen Anforderungen aktualisiert, um die OS-Varianten Windows 8.1 64-Bit und Windows 10 64-Bit in die Liste unterstützter Systeme aufzunehmen.

Quelle: Siliconera.