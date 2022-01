Square Enix plant Eröffnung neuer Datenzentren und Spielserver in FF14 bis 2023

HQ

Im Dezember musste sich Square Enix dazu durchringen, den digitalen Verkauf von Final Fantasy XIV temporär einzustellen. Nach der Einführung der neuen Endwalker-Erweiterung war der Andrang der Spieler so hoch, dass die Online-Server permanent überlastet waren. Inzwischen hat sich die Situation jedoch etwas gebessert, sodass es ab dem 25. Januar wieder möglich sein wird, das MMORPG digital zu erwerben.

Um zu verhindern, dass der sinkende, aber anhaltende Druck auf die Server erneut außer Kontrolle gerät, plant der Publisher in den kommenden Jahren neue Online-Realms in Betrieb zu nehmen. Am 25. Januar startet ein Datenzentrum in Ozeanien, das genügend Platz für fünf neue Welten bieten wird. Nutzer erhalten die Gelegenheit, ohne zusätzliche Kosten auf diese Welten zu wechseln, wenn sie das wünschen. Ab dem 26. Januar sollte es für sämtliche Spieler wieder möglich sein, den Welten-Transfer in Anspruch zu nehmen. Anschließend möchte sich Square Enix um die internationale Auslastung der Online-Server kümmern:

Die Online-Struktur der japanischen Server muss effizienter werden, was in der dortigen Community einige gravierende Auswirkungen nach sich ziehen wird (einige Welten müssen aufgeteilt werden). Diese Änderungen werden allerdings nicht vor dem Sommer geschehen. Im August 2022 und im Sommer 2023 werden neue Datenzentren in Amerika bereitgestellt und es gibt bereits Pläne, mit Spielversion 7.0 weitere Welten und Server bereitzustellen. Im Juli 2022 werden vier weitere Welten im europäischen Realm einführt. Ein neues Datenzentrum mit acht weiteren Welten soll später folgen, verrät der Publisher. Darüber hinaus soll auch bei uns ein zusätzliches Datenzentrum aufgebaut werden, sobald Final Fantasy XIV in die nächste Phase gehe.

Square Enix möchte Spielern in der Zukunft eine weitere Möglichkeit bieten, andere Welten und Server zu besuchen. Das System wird vorerst sehr beschränkt sein, denn die Nutzer können anfangs nur zwischen den verschiedenen Welten desjenigen Datenzentrums hin- und herreisen, auf dem sie bereits spielen. Bis auf weiteres wird es folglich nicht möglich sein, die europäischen Server zu verlassen und stattdessen mit Freunden aus Asien oder Amerika zusammenzuspielen (die Entwickler denken jedoch darüber nach). Producer und Director Naoki Yoshida erklärt, dass Reisende sehr limitierten Zugang zu bestehenden Chat-Systemen genießen werden, ansonsten aber an so ziemlich allen Spieleraktivitäten auf anderen Welten des gleichen Datenzentrums teilnehmen können. Wem das nicht genügt, der muss seine Heimatwelt permanent wechseln.

Zu Job-Anpassungen und neuen Spielinhalte äußerte sich Yoshida diesmal nicht, doch entsprechende Informationen werden in folgenden Updates adressiert, verspricht der Entwickler. Diesbezüglich wird es Ende Februar mehr Details geben.

