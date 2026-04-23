Nadal, Sinner, Bellingham und Courtois verbünden sich zu einer freundschaftlichen Tennis-Rallye im Bernabéu

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Das Stadion Santiago Bernabéu von Real Madrid wird erst ab dem 14. Mai wieder für Fußballspiele genutzt werden (die nächsten drei LaLiga-Spiele finden auswärts in Sevilla und Barcelona statt), daher wurde das Stadion vorübergehend in Sandtennisplätze umgewandelt, die für das Training während der Madrid Open genutzt werden, die bereits im Gange ist und am Sonntag, den 3. Mai, endet. Und einige der ersten Spieler, die es getestet haben, waren... Jannik Sinner, Rafa Nadal, Thiabut Courtois und Jude Bellingham.

Das unwahrscheinliche Team spielte eine fünfminütige Rallye, ohne jemanden zu informieren (die Presse war nicht eingeladen). Der aktuelle Weltranglistenersten Jannik Sinner bildete eine Partnerschaft mit Nadal, dem ehemaligen Weltranglistenersten 1, der 2024 in den Ruhestand ging, und spielte gegen Thibaut Courtois und Jude Bellingham, wobei Real Madrids Präsident Florentino Pérez als "Stuhlschiedsrichter" fungierte.

Die WTA-Nummer 4 der WTA, Iga Swiatek, und die Frauen-Stürmerin von Real Madrid, Linda Caicedo, spielten ebenfalls eine Weile während der Präsentation der Tennisplätze im Bernabéu hinter verschlossenen Türen. Trotz des ungewöhnlichen Anblicks, das riesige, überdachte Fußballstadion mit Tennisplätzen im Inneren zu sehen, wird es nicht für die Öffentlichkeit geöffnet und es werden dort keine Spiele ausgetragen, sondern nur Training.