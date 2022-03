Nach Schiffbruch starten Strohhutpiraten 2022 ein neues RPG-Abenteuer in One Piece Odyssey

Die One-Piece-Serie wird dieses Jahr ein Rollenspiel erhalten, das bei den Entwicklern von ILCA (Dragon Quest XI S für die Nintendo Switch, Pokémon Strahlender Diamant/Leuchtende Perle, ein neues Ace Combat) entsteht. Bandai Namco kündigte das Projekt gestern in einem Livestream an und demonstrierte erste Spielszenen des klassischen JRPGs, das ein rundenbasiertes Kampfsystem enthält. Der Titel erzählt eine eigenständige Geschichte, in der die Strohhutpiraten nach Schiffbruch auf einer unbekannten Insel landen und sich wieder zusammenrotten müssen. Der Schöpfer der One-Piece-Reihe, Eiichiro Oda, liefert die Designs und er stimmt die Produktion kreativ mit der Marke ab. Die originalen japanischen Sprecher werden zu hören sein, bestätigt der Publisher.

