Ace Combat 7 bekommt ein neues DLC und einen Nachfolger

In dieser Woche feierte Bandai Namco den 25. Geburtstag der Flugzeug-Actionspielreihe Ace Combat und bei dieser Gelegenheit wurden zwei spannende Nachrichten angekündigt. Zum einen bestätigte Publisher, dass sie mit dem Unternehmen ILCA an einem neuen Serienableger arbeiten. Das Entwicklerstudio betreut aktuell die beiden Pokémon-Remakes Strahlender Diamant/Leuchtende Perle für Nintendo, doch laut Gematsu haben sie bereits am letzten Projekt des Franchise mitgewirkt.

In einer Pressemitteilung stellten Bandai Namco und die Entwickler vom aktuellen Spiel der Reihe, Project Aces, wenig später ein neues DLC-Paket für Ace Combat 7: Skies Unknown vor. Am 31. August können Spieler mit den Flugzeug-Skins der japanischen Luftstreitkräfte "Japan Air Self Defense Force" (alias JASDF) ihre Flugzeugflotte individualisieren.

Abgesehen von drei neuen Anpassungsmöglichkeiten werden einige klassische Hintergrundmusiktitel aus den alten Ace-Combat-Titeln zum Download zur Verfügung stehen. Diese könnt ihr euch primär während der Mehrspielerschlachten anhören. Die meisten Skin-Pakete des Games kosten 5 Euro, Details zur Preisgestaltung sind leider nicht mitgeteilt worden.

JASDF-Skins



Komatsu Special Marking 2017

6SQ 60 Anniversary

301SQ F-4 Final Year 2020







Neue Songs (im DLC enthalten)