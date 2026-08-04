Nach Morbius, Madame Web und Kraven the Hunter sind bei Sony keine weiteren Spider-Man-Schurken-Spin-offs in Arbeit

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Es scheint, als würden Sonys kritisierte Spider-Man-Spin-offs endlich zu Ende gehen. Nachdem er uns einige unglaubliche Kritiker- und Kassenerfolge wie Morbius, Madame Web, Kraven the Hunter und mehr geliefert hat, scheint Sony-Boss Tom Rothman die Idee eines Universums eingebaut zu haben, das neben dem MCU-Spider-Man koexistieren könnte, ohne dass Spider-Man jemals tatsächlich auftaucht.

Im Gespräch mit Variety wurde Rothman nach Sonys anderen Marvel-Charakteren außerhalb von Spider-Man gefragt. Wenn es um die Misserfolge dieser Filme geht, sagte Rothman, komme alles auf die Zufriedenheit des Publikums an.

"Letztlich war das Publikum nicht zufrieden genug mit ihnen. Ob das eine faire Einschätzung dieser Filme ist, wer weiß. Das heult in den Wind. Das Publikum ist der Chef, und sie haben nicht reagiert. So einfach ist das", sagte er.

Auf die Frage, ob die Sony Marvel-Welt eines Tages zurückkehren könnte, schien Rothman bestenfalls unsicher. "Im Moment wissen wir es nicht. Wir haben es nie als das 'Sony-Marvel-Universum' betrachtet. Wir haben geprüft, ob es lohnenswerte Filme mit anderen Figuren gibt. Im Moment gibt es keine in aktiver Entwicklung."

Der durchschlagende Erfolg von Spider-Man: Brand New Day an den Kinokassen könnte Sony dazu inspirieren, mit der größeren Spider-Man-Welt zu seinen filmischen Aussichten zurückzukehren, aber im Moment ist noch nichts in Entwicklung, da das Publikum bewiesen hat, dass es ohne Spidey nicht zu einem Spider-Man-Film kommen wird. Außer es ist Venom.