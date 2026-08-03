Nach Jahrzehnten des Walfangs: Nun sind klare Anzeichen der Erholung erkennbar

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Wale wurden lange Zeit gnadenlos mit brutalen Methoden gejagt, und viele Arten wurden fast ausgerottet. Seit 1986 haben Länder weltweit jedoch zugestimmt, den Walfang fast vollständig einzustellen, ein Verbot, das derzeit nur sehr wenige Länder verletzen, obwohl der Walfang weiterhin stattfindet.

Dank dessen haben sich die großen Wale jedoch wieder erholt, und AP News berichtet nun, dass ein südafrikanisches Paar kürzlich eine sogenannte "Supergruppe" beobachtet hat, die aus fast 300 Buckelwalen besteht. Der leitende Forscher Els Vermeulen von der Universität Pretoria sagt:

"Im Allgemeinen kann das Moratorium des Walfangs als eine der stärksten Erfolgsgeschichten im Meeresschutz eingestuft werden."

Leider haben sich nicht alle Arten erholt, und der Krieg im Iran wirkt sich negativ auf die Tiere aus, aber es gibt immer noch Anzeichen dafür, dass sich die Dinge für sie in die richtige Richtung entwickeln.