Tesla-Aktien steigen auf den höchsten Stand seit fast einem Jahr, nachdem Musk vollständig fahrerlose Robotaxi-Tests bestätigt hat

HQ

Die Tesla-Aktien stiegen fast 5 % auf den höchsten Stand seit fast einem Jahr, nachdem Elon Musk bestätigt hatte, dass das Unternehmen nun Robotaxis ohne menschlichen Sicherheitsmonitor im Fahrzeug testet. Musk sagte, die Tests betreffen Autos, die überhaupt ohne Insassen fahren, was einen bedeutenden Schritt hin zum vollautonomen Fahren darstellt.

Ein Großteil der Tesla-Bewertung von 1,53 Billionen Dollar beruht auf dem Vertrauen der Investoren in die selbstfahrende Technologie und das zukünftige Robotaxi-Geschäft, obwohl der Großteil des Unternehmensumsatzes weiterhin aus dem Verkauf von Elektrofahrzeugen stammt. Die Rallye der Aktie spiegelt den wachsenden Optimismus wider, dass Tesla greifbare Fortschritte im Bereich der gewerblichen fahrerlosen Linien macht.

Selbstfahrende Technologie und zukünftiges Robotaxi-Geschäft

Tesla startete zuvor einen limitierten Robotaxi-Piloten in Austin, Texas, mit modifizierten Model Y-Fahrzeugen und voller selbstfahrender Software. Diese frühen Tests waren geo-gezäunt und erforderten einen menschlichen Sicherheitsmonitor auf dem Beifahrersitz. Die Entfernung dieser Anforderung deutet darauf hin, dass das Unternehmen sich einer breiteren Einführung nähert, einschließlich des geplanten Cybercab-Marktes im nächsten Jahr.

Das Update entspricht den Erwartungen, die Tesla während seiner jüngsten Ergebnisübersicht gesetzt hat, während bei regulatorischen Genehmigungen und technischen Herausforderungen weiterhin Vorsicht besteht. Tesla liegt immer noch hinter Alphabets Waymo zurück, das derzeit mit Tausenden kommerziellen Robotaxis und Hunderttausenden bezahlten Fahrten pro Woche den US-Markt anführt.